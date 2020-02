Álvaro Lobo se pronuncia, por primera vez, sobre su ruptura con Alejandra Rubio

No quedan recuerdos de la pareja en las redes sociales, pero ninguno de los dos confirma ni desmiente su ruptura.

Alejandra Rubio y Álvaro Lobo se han dejado ver en una fiesta mientras la sombra de la ruptura planea sobre ellos.

No queda ni rastro de su amor en sus redes sociales. En el perfil social de Alejandra Rubio ya no queda ni una solo foto junto a Álvaro Rubio, y esto en plena era tecnológica es un claro "blanco y en botella". Sin embargo, ni la hija de Terelu Campos ni el DJ han confirmado ni desmentido que su relación haya terminado, pero eso no quita que los rumores estén ahí... ¿Será solo una crisis? Pero, de serlo, ¿por qué eliminan todo su contenido juntos? Algo raro hay ahí, desde luego...

Este fin de semana, ambos se han dejado ver manteniendo una conversación en una discoteca, aunque con semblante serio, sin darse ninguna muestra de cariño y tratando de ocultarse ante las cámaras.

Socialité

Poco después, el propio Álvaro hablaba ante las cámaras de 'Socialité'. Aunque prefiere no decir nada, "lo que tenga que pasar lo hablará Alejandra con vosotros, que ella es la que está en este mundo", y ha soltado una frase bomba que podría revelarlo todo: “Yo seguiré por mi camino y ya está”.

Muchos de sus seguidores creen que si todavía ninguno ha querido confirmar su ruptura es, precisamente, porque no es definitiva. Sea como sea, las cosas no están como antes. La propia Alejandra rompía a llorar durante su trabajo en 'El debate de las tentaciones' y aunque de primeras parecía que era por un enfrentamiento con Kiko Matamoros, podría no ser así... Su madre aseguraba que "Alejandra no tenía un buen día".