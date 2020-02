Adara se reencuentra con el maestro Joao.

Joao no entiende la actitud de su hasta ahora amiga dentro de la casa.

A pesar de que la amistad del maestro Joao y Adara Molinero parecía una de la más sólidas de la casa, las cosas en los últimos días han cambiado mucho.Y es que la relación del adivino y la ex azafata de vuelo ya no es lo mismo. Adara se siente muy decepcionada con el vidente por los comentarios que Joao le estaba haciendo al italiano dentro de la casa. Los hasta ahora amigos han protagonizado un tenso reencuentro en Guadalix de la Sierra donde los reproches han marcado la conversación. Muy atentos a las duras palabras que le ha dedicado Adara a Joao.

Telecinco

“¿Qué te pasa? ¿Estás mal?”, le preguntó el maestro a Adara. “Estoy muy decepcionada contigo por los comportamientos que has estado teniendo con Gianmarco”, contestó la ganador de 'GH VIP 7'. “Me parece que es increíble, me parece que es un papel lo que estás haciendo”, afirmó Joao. “Es tan feo lo que me estás diciendo”, añdió, muy asombrado por la actitud de Molinero.

Telecinco

“Le has intentado hacer dudar y te has aprovechado de la situación con eso de que tienes una bomba sobre mí”, le explicó Adara al adivino. “He visto mucha maldad. Te supera el protagonismo y el juego, más que una amistad. Lo siento pero ya no quiero que seamos amigos. Nuestra amistad para mí está completamente rota”, concluyó la madrileña, muy cabreada por la relación que Joao estaba teniendo con Gianmarco.