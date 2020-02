Pol y Nuria MH se besan apasionadamente.

Nuria sube a la casa de nuevo para reencontrarse de nuevo con el ex boxeador.

'El tiempo del descuento' nos está dejando grandes momentos y relaciones inesperadas. Una de ellas sin duda ha sido la de Nuria MH y Pol Badía. Aunque los participantes no tenían ninguna cuenta pendiente cuando entraron en esta secuela de 'GH VIP 7', su conexión duramente la convivencia fue casi total desde el principio. Y es que, desde la expulsión de Nuria, el ex boxeador no ha levantado cabeza. Durante la última gala de 'ETDD', la ex pareja de Omar Montes y Badía han vivido un apasionado reencuentro, que ha terminado con un beso de lo más romántico.

Gtres

Nada más verse, los concursantes se han fundido en un caluroso abrazos. "Te he echado muchísimo de menos. Has sido sin duda la persona más especial que he tenido en esta casa", confesó el ex de Adara Molinero. Tras eso, Pol no dudó en dar un apasionado beso a Nuria. "No me lo esperaba para nada, pero me ha encantado. Besa muy bien, la verdad", aseguró Nuria.

Telecinco

Y es que antes de vivir este tórrido reencuentro, Nuria dejaba la puerta abierta a una posible relación con Badía. "Me apetece mucho volver a verle. No me cierro para nada a una relación con Pol. Lo único que aún es muy pronto y nos tenemos que conocer bien fuera. La casa es una burbuja y la vida exterior es muy diferente. Pero tengo el corazón totalmente abierto", confesó la influencer.