Jorge Javier le echa la bronca en directo a Sofía Suescun durante la final de 'El tiempo del descuento'.

durante la final de 'El tiempo del descuento'. Kiko Jiménez sale en defensa de su novia.



Que Jorge Javier Vázquez no se muerde la lengua no es ningún secreto. El presentador de objetivo tiene más bien poco y no le ve ningún problema a dar su opinión personal, ni incluso a echar la bronca si lo ve necesario. Esto último justo es lo que ha pasado durante la gran final de 'El tiempo del descuento' en la que Gianmarco se alzó con la victoria. Esta vez, la que se ha llevado el rapapolvo de Jorge ha sido Sofía Suescun que tuvo que aguantar, en pleno directo, como el presentador le acusaba de haber cambiado su personalidad desde que sale con Kiko Jiménez.

Gtres

Jorge Javier Vázquez no puedo evitar leerla la cartilla a Sofía Suescun en pleno directo durante la final de 'El tiempo del descuento'. El presentador le dejó muy claro a la colaboradora que estaba decepcionado y desencantado con ella. ¿El motivo? Jorge cree que desde que comenzó su relación con Kiko ella ya no es la misma, que la “Sofía de ahora nada tiene que ver con la que yo conocía”. “No te reconozco últimamente”, le soltó a una Sofía que le miraba con cara de pena.

Telecinco



La hija de Maite Galdeano se quedó tan pasmada que apenas reaccionó y prácticamente ni se defendió. “Es que haga lo que haga...” fue todo lo que alcanzó a decir. Para eso ya tenía a su chico que saltó como una fiera a sacar la cara por ella. “Yo la veo más tranquila, más serena, más madura. Ella tiene otra edad diferente a la mía, es más impulsiva. La dejas a ella en muy mal lugar, pobrecita”, le dijo Kiko a Jorge Javier. El perdedor de la noche no hace más que intentar demostrar lo enamorado que está de su churri.

Telecinco

Sin embargo, al dueño del cortijo de 'Sálvame' poco le convencieron las explicaciones de Kiko a quien 'acusó' de ser el culpable del cambio de Sofía. “No sé qué está pasando pero desde que está contigo está totalmente apagada. A lo mejor no es tu responsabilidad, es la suya que está en una relación en la que está consumiéndose”, le dijo Jorge al ex de Gloria Camila.