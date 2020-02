Cuando vemos a Vileta Mangriñán con su más de un millón de seguidores, sus horas en televisión, sus looks de lo más glamurosos y hasta su desfile por la alfombra roja del festival de Venecia, parece que todo en su vida es luz, color y facilidades. Sin embargo, gracias a que ella es de lo más transparente y cuenta sus vaivenes en su canal personal de MTMad, sabemos que no es así. Hace poco contó que una amiga de lo más cercana le había estafado un dineral (se habló de unos 30.000 euros), y ahora la ex superviviente se ha roto con sus seguidores al hablar de su dura infancia.

Ya sabíamos que el pasado de Violeta no había sido fácil: su mala relación con su padre, una época rebelde en la adolescencia o una relación de lo más tóxica marcan de por vida, y ahora se ha decidido ha contarlo TODO. De hecho, su vida ya era complicada siendo muy pequeña: "Normalmente las infancias se recuerdan de una manera bonita, pero para mí no lo fue. Fue el momento en el que mis padres se separaron, yo era muy pequeña y mi hermana más… y el peor es cuando me tuve que separar de ella. Yo me quedé viviendo con mi padre, su novia -que era una estúpida- y los hijos de ella. Cambié hasta de pueblo. En ese momento no tenía relación con mi madre tampoco, de lo cual me arrepentiré toda la vida, porque es lo mejor de la vida, aunque entonces no me di cuenta porque estaba atravesando una etapa rebelde", ha revelado.

Tratando de salir de esa etapa de malas compañías y malas notas, "apareció mi primer noviete, Saúl, con el que estuve 3 o 4 años, y al que hice la vida imposible, porque en aquella época hacía sufrir a todo el que me quería. Luego se cambiaron las tornas y me tocó a mí sufrir por amor como una perra", ha relatado, y añade: "Entre medias apareció mi segundo novio, porque dejé a Saúl por este chico, que se llamaba Javi. No quiero verle como el mayor error de mi vida, aunque lo fue, pero me ayudó a aprender y ver lo que no quería en mi vida. Fue una relación súper tóxica".

En ese momento, y con la mala relación con su padre, decidió irse a vivir sola gracias a su primer trabajo "serio" y el apoyo de su familia materna, un momento que tuvo también sus alto y bajos: "Estando en ese punto, pasó algo bastante malo y necesité un ‘break’. Pedí una excedencia y, ahí, hablando con una amiga casi de coña, nos presentamos al casting de ‘MYHYV’…".

Pero nos faltaba saber algo y, entre lágrimas, Violeta relató a qué se debió ese parón en su vida, en el que estuvo a punto de estallar: "Me mudé yo sola, tuve problemas legales con mi padre, fue el primer año que estuve de encargada en las rebajas en la tienda… y yo, que me había mudado al pueblo de mi ex, me enteré de que me estaba engañando. Ahí dije ‘si esto no te ha vuelto loca, nada va a poder contigo’. Salí a flote gracias a mi madre, mi abuela y mi familia, que son lo mejor que tengo y no me han dejado caer… y si me he caído, me he levantado".

A partir de su casting para 'MYHYV', el resto es historia: Julen, Supervivientes, ruptura, conoce a Fabio... y hasta hoy, momento en el que, por fin, parece tener ilusión por saber lo que le deparará la vida.