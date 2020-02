Las causas de la muerte de Fran Álvarez todavía se desconocen.

El ex marido de Belén Esteban fallecía este 9 de febrero a los 43 años.

El cuerpo sin vida de Fran Álvarez, fallecido este domingo, 9 de febrero, ya descansan en el tanatorio de la M-30. Allí se abrirá la capilla ardiente en torno a las 18 horas para que familiares y amigos más cercanos del ex marido de Belén Esteban puedan despedirse de él. La propia colaboradora de 'Sálvame' está muy "afectada" por la noticia, tal y como han desvelado amigos cercanos de Belén. La primera reacción de Belén Esteban ha sido ante las cámaras de 'El programa de Ana Rosa', donde ha guardado completo silencio. La princesa del pueblo se ha mostrado con gafas de sol y ha preferido no decir nada. Es por eso que hoy no ha acudido a su puesto de trabajo en 'Sálvame', donde sus compañeros sí han hablado de lo sucedido.

Uno de los mensajes más conmovedores ha sido el de Alonso Caparrós. Aunque todavía se desconocen las causas de su muerte, todos los que estaban cerca aseguran que estaba pasando una mala racha, es por eso que el colaborador ha lanzado un mensaje, sintiendo que es algo que podría haberle ocurrido a él: "Estoy encogido, podría haber sido yo". Aunque ha evitado totalmente hacerse protagonista, ha querido pronunciar el valiente discurso.

telecinco

Aunque los resultados definitivos de la autopsia tardarán entre 40 y 50 días en conocerse, este lunes por la mañana el cuerpo de Fran Álvarez se encontraba aún en el Instituto Anatómico Forense, que ya ha entregado el informe preliminar de su autopsia a la familia.