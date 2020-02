Gianmarco, Pol, Anabel y Kiko: ¿Quién ganará 'El tiempo del descuento'? Sus horóscopos nos lo cuentan TODO

'El tiempo del descuento' está haciendo honor a su nombre y está llegando a su fin, y aunque siempre se dice que la suerte nunca está echada, nosotros ya tenemos una idea de por dónde van a ir los tiros de cara a la final: ya acertamos a que ganaría 'Supervivientes 2019' Omar Montes, también que Adara se haría con el maletín en 'GH VIP 7'... y ahora le toca el turno a 'El tiempo del descuento'. Ya tenemos finalistas, que son Pol, Anabel, Gianmarco y Kiko Jiménez, y ahora nos toca saber qué posibilidades tiene cada uno... ¡según su horóscopo!

El italiano, por empezar con alguno, es Escorpio (nació un 24 de octubre) no tiene demasiadas probabilidades según los astros. Estos le deparan un cambio de trabajo gracias a la influencia de Jupiter, e incluso en el extranjero (¿será que volverá a Italia?), y también una bonita relación... pero hacia mediados de año, o se pone las pilas, o Adara le podrá dar puerta. Si superan ese bache, acabarán el año juntos. De lo contrario, ambos podrían ver sus caminos separados...

Gianmarco Onestini Instagram

Si analizamos lo que dicen los astros de Pol (29 de julio, por tanto es Leo), el luchador sí que tiene muchas posibilidades de hacerse on el maletín con los 30.000 euros de 'El tiempo del descuento'. De hecho, es uno de los concursantes finalistas que mejor cae, y es de los pocos que se está dejando llevar por el programa y no por una estrategia. Su predicción ya lo decía a principios de año en el 'Especial Astro 2020' de nuestros compañeros de la revista Diez Minutos: "con esfuerzo y tesón lograrás lo que te has propuesto, el éxito que te mereces desde hace tiempo". ¿Hace falta más? Además, también previmos que conocería a una persona que le haría sentir muy especial en el ambiente laboral... y ya se ha besado con Nuria MH. ¿Irá para adelante esta relación?

Pol Badía Instagram

Si nos movemos a Cáncer, con Anabel (su cumpleaños es el 15 de julio), la estabilidad será lo que marque el año de la sobrina de la tonadillera, tanto en el amor como en el trabajo, y eso nunca está mal, pero no vemos, por tanto, un pico de subida que nos indique que va a ganar 'El tiempo del descuento', pero le vendrá muy bien de cara a organizar su boda con Omar, que está a la vuelta de la esquina... ¡aunque será mejor que gestione bien esos nervios y ese estrés, o de lo contrario tendrá más de un problema!

Anabel Pantoja Instagram

Por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Kiko Jiménez. Él es Géminis (nació un 5 de junio), y su predicción en el plano profesional nos hace pensar que puede recibir una buena "subida", ya sea por el éxito que alcance ganando 'ETDD' o bien porque le salgan nuevos proyectos, en los que se moverá como pez en el agua. En cualquier caso, no le faltará el trabajo, pero con esto podemos pensar que puede estar muy cerca de tocar el maletín. ¿Un consejo? Que aproveche la influencia de Urano: le ayudará a solucionar de una vez por todas sus problemas amorosos con Sofía...