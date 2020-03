Que tu mejor amiga se case no quiere decir que te vaya a invitar a su boda, y esa misma duda es la que le ha asaltado ahora a Amor Romeira. La ex gran hermana aprovechó su paso por el estreno del nuevo proyecto musical de Roser, 'Divas Disco', para charlar con la prensa allí congregada, y preguntada por si tenía ya la invitación a la boda de su amiguísima Anabel Pantoja, tuvo que negar. ¿Será posible que no esté invitada? "A ver si no cae la invitación, porque ahora con eso de que algunos de sus compañeros no van y otros sí...", se preguntaba... pero no, ella está segura de que irá: "Yo estoy súper invitada porque soy como su hermana y estoy al tanto de todo".

Veremos si le dan o no esa invitación, pero mientras llega y no llega, Amor también ha aprovechado para desquitarse contra su archienemiga Sofía Suescun: "Opino que lo de Gloria Camila está siendo memorable, porque esos zascas que da con esa elegancia, esa educación, esa clase en un plató, que no es vulgar, que no es ordinaria, que te corta y te da un zasca con educación, me parece maravilloso. A mí lo de Sofía ya me cansa", dejó claro.

Sin embargo, no fue lo único que dijo de la ganadora de 'GH 16', y también metió en el saco a Oriana Marzoli: "Ahora se une a la guerra Oriana. Son como que ya no hay de dónde sacar: tienen que hacer todo polémica, enfrentamiento, sacar cosas de fuera para tener noticias. A ellas les sale rentable, porque las meten en la saca de una saga como es la Jurado-Mohedano, o la de Isabel Pantoja, o cualquiera. Están buscando cualquier apellido para pegarse".

"Gloria se para y se pone a hablar sobre Supervivientes. Sofía utiliza cosas como lo de 'le robé el novio: está intentando picarla, pero, evidentemente, no lo va a conseguir porque la clase se nota. Hay gente con clase y clases de gente", zanjaba.