¡El 7️⃣ más especial! Quedan 2 meses para tenerte por fin con nosotros, Mia 👨‍👩‍👧; de conocer tu carita y llenarte de amor. Nos haces súper felices😍 Y a ti, @gusgonzalves: dicen que el amor es mirar en la misma dirección. Miremos, luchemos y disfrutemos juntos. Todo es más fácil contigo, te amo💕