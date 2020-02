Hace tan solo unos días, Violeta y Fabio regresaban de unas idílicas vacaciones en Maldivas. Allí, disfrutaron de la playa, la buena comida, el sol y del espectacular hotel en el que se instalaron. Sin embargo, ahora la ex tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha confesado a través de 'stories' que desde que regresó del innolvidable viaje, no se encuentra bien del todo. Asegura que tiene fuertes dolencias y que no tiene ni idea de qué puede ser.

Instagram

"No sé que me pasa, llevo desde que vine del viaje con dolor de cabeza, con pinchazos, con pequeñas migrañas", comenzaba explicando la influencer. "Y luego como a mediodía o así me ha dado un dolor súper fuerte en la ingle, un pinchazo súper fuerte, y ha habido un momento en que estaba andando y he tenido hasta que parar porque cojeaba del dolor de ingle que tenía. Tengo más teclas que un piano", contaba la ex superviviente.

Instagram

Violeta aún no sabe a qué se deben esas dolencias y es por eso que ha preguntado a sus más de un millón de seguidores a ver si a alguno de ellos le había pasado alguna vez. Por el momento sigue sin respuesta y es que claro, tantas horas de viaje y cambios de horario, parece normal que tarde unos días en volver a recuperar la costumbre. Esperamos que se recupere pronto y que nos siga informando de sus dolencias. Aunque claro, ya tiene excusa para que su chico la cuide y le dé cariño para que vuelva a estar bien lo antes posible. La pareja está tan unida tanto en los momentos buenos como en los malos y así lo demuestran en redes sociales.