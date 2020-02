Está claro que la alfombra roja previa a la entrega de los premios Oscar y las fiestas posteriores son de las más esperadas del año ya que se pueden ver a las celebrities que pasan por ella luciendo los looks de los que se hablarán una buena temporada. Una de las que más llamó la atención sin ninguna duda fue la española Penélope Cruz, a la que en esta ocasion no ha acompañado su marido, Javier Bardem. La intérprete de 'Dolor y Gloria' acaparó muchísimas miradas gracias a su vestido de Chanel y ha sido de las más elegantes de la noche. Pero no ha sido solo por su estilismo por lo que la madrileña ha sido objeto de los flashes.

Getty Getty Images

Durante su paso por la alfombra roja, Penélope coincidió con su gran amiga la actriz mexicana Salma Hayek y, como no podía ser de otra manera, protagonizaron uno de los encuentros más emotivos de la noche. Las dos actrices se fundieron en un abrazo demostrando el nivel de amistad que mantienen desde hace años. Ambas estaban a cargo de entregar un premio durante la noche y disfrutaron de una velada mágica pero, ¿Qué pasó después de la fiesta?

"¡Dios mío, teníamos tanta hambre...!", titulaba Salma la publicación en la que aparece dándole a su amiga Penélope Cruz una cucharada de caviar. Y es que cuando volvemos de fiesta a todos nos entra un poco de hambre, aunque la mayoría de personas suele comer macarrones... Es por eso que muchos de sus fans ha reaccionado con humor a esta imagen: "Yo no como caviar cuando tengo hambre", "Prefiero unos tacos mejor..." o "¡Qué envidia!, aunque creo que prefiero pizza..." son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Getty Getty Images