Si hace sólo 2 ó 3 años nos hubieran dicho que la ex superviviente Steisy iba a estar a un paso de casarse, probablemente nos habríamos reído muy fuerte, y más fuerte se habría reído ella... pero la vida da muchas vueltas, y ahora la rubísima granadina ¡podría dar el paso! De momento, su novio, Pablo, ha querido aprovechar su viaje a París para hacerle una promesa... y ya, de paso, ¡regalarle un anillo! Eso sí, e paso de casarse aún no lo van a dar, porque se trata de un anillo de compromiso de amor, no de matrimonio: "Ay, pensé que era matrimonio. Me he asustado", decía ella hecha un manojo de nervios en su último capítulo para MTMad.

Mediaset

"¿No quieres o qué?", respondía él contrariado. "Sí, cari, pero no me lo esperaba. ¿Me estás pidiendo matrimonio?", quería saber Steisy, pero sus dudas no tardarían en ser resueltas: "No. Cuando te pida matrimonio, lo haré en condiciones. Es un anillo como de compromiso, pero no de matrimonio, sino de amor, por nuestro primer aniversario. Es que sé que el otro día, como tuvimos una discusión fuerte, te quedaste muy triste, y sé que pensaste cosas que no son verdad. Era para decirte que te quiero muchísimo, que eres la mujer de mi vida, que estoy muy orgulloso de ti, y que aunque a veces te sientas inferior porque yo tenga estudios, y sepa idiomas y tal, aunque tú no hayas tenido esa suerte, al final lo que tú has hecho es mucho más feliz que lo mío. Te quiero mucho y sigo siendo tu fan, aunque no tengas tetas, estoy muy orgulloso de ti y algún día nos casaremos y tendremos muchos bebés… y no quiero discutamos más, ¿vale?".

¡Menuda retahíla de piropazos! Steisy, si no te casas tú, nos casamos nosotras con el chaval, aunque ella no tardó en responder: "Te prometo que voy a estar mucho más calmada, que voy a llevar el anillo siempre, y cada vez que me ponga nerviosa lo voy a mirar para no discutir. Yo sé que no es fácil estar conmigo porque, aunque siempre voy a intentar hacerte feliz y llevarnos bien y reírnos, cuando me pongo nerviosa, me da el chispazo y es muy complicado. Entonces me da miedo que un día pierdas la paciencia y me dejes por mi culpa", se sinceraba ella.

Al final, ambos se han sincerado, se han perdonado y piensan seguir adelante, tal y como ha añadido Steisy: "Yo creo que contigo voy a estar enamorada siempre. Eres muy importante para mí. Dejaría hasta la tele por ti, y sé que no hace falta, porque no me lo pedirías, pero haría muchas cosas feas por ti. Es que hasta, si te hiciera falta, te daría un riñón. Aunque el otro me falle, pero prefiero eso a estar sin ti. Te quiero muchísimo". Por favor, ¡qué bonitos son!