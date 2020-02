View this post on Instagram

disfrutando como una niña presentando y cantando en la gala infantil del carnaval de Santa Cruz de Tenerife . 🧚🏼✨Una no tiene la suerte de ser campanilla todos los días. #GalaInfantilSC20 Gracias a los grandes diseñadores Marcos y María , que han hecho el traje más bonito del mundo ,de campanilla Gracias al @carnavaldetenerife por darme ese voto de confianza Gracias a mi súper compañero @danielsanginess por hacer que los ensayos y la gala haya sido muy divertida