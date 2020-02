Es guapa, es talentosa, es profesional y muy trabajadora: la presentadora Lara Álvarez tiene un montón de adjetivos (todos buenos) que la pueden definir, pero es que además está de enhorabuena: a finales de este mes de febrero comienza de nuevo la aventura de 'Supervivientes' en Honduras, algo que le encanta... y lo hace de nuevo soltera tras su ruptura con uno de nuestros modelos más internacionales: Andrés Velencoso. La ruptura vino tras las fiestas navideñas, y en este impás Lara ha tenido tiempo para, desde su soltería, centrarse de nuevo en el trabajo...

Sin embargo, ya le advertimos que no se ponga cómoda en esa soltería, porque van a venir curvas, y vosotros diréis '¿en Honduras también se liga?'. ¿Y por qué no? Ella es Géminis (nació un 29 de mayo), y los astros le auguran para este año mucho movimiento sentimental... pero nada serio: es momento de pasárselo bien, y en marzo sus amigos le podrían proponer conocer a alguien. Si no cuaja, ya en verano, con el sol, la playa y el buen tiempo, será cuando le salgan muchas más "aventurillas" amorosas, aunque tendrá que dejar claro lo que quiere para que no se cuelguen de ella... porque no estará por la labor de salir con nadie.

¿Y en el trabajo? Se moverá como pez en el agua, pero esto no es nuevo: 'Supervivientes' es un formato que se conoce 'de pe a pa', y que siempre le ha traído muchas alegrías. Además, de cara a otoño le pueden salir nuevos proyectos, que estamos deseando conocer, porque ella tiene varias empresas y colabora con varias marcas como imagen publicitaria, pero todos sabemos que otoño es la vuelta de los grandes programas tras el verano. ¿Le darán otro? ¡Expectantes estamos!