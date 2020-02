Anabel Pantoja, ajena a la noticia de la muerte de la madre de Irene Rosales

La madre de Irene Rosales fallecía esta pasada semana.

Irene es la fiel defensora de Anabel durante el concurso y su mayor apoyo.

Anabel Pantoja ha conseguido llegar a la gran final de 'El tiempo del descuento' después de ser expulsada a los inicios de su paso por 'GH VIP'. Esta vez sí puede ser la suya y hacerse con el maletín, y ella está muy feliz con su logro. Su fiel defensora, Irene Rosales, no ha dejado ni un segundo de apoyarla, incluso en sus momentos más bajos, y es que la mujer de Kiko Rivera ha sufrido, estos días, la triste pérdida de su madre. Una noticia que Anabel desconoce por completo y por lo que no ha podido acompañar a Irene en su dolor. ¿Cómo le sentará que le hayan ocultado la noticia?

La unión de Anabel Pantoja e Irene Rosales es totalmente idílica y son como hermanas, es por eso que podría enfadarse mucho al saber que no le han contado lo sucedido. Quizá haya sido la propia familia Pantoja quien haya tomado esta decisión de mantenerla ajena para que Anabel no abandone a las puertas de la final, evitando que se haga con el maletín, o quizá haya sido la organización del programa. Nadie se ha pronunciado al respecto.

Durante la última gala, Omar, su "negro", tenía que acudir a la casa de Guadalix para darle una sorpresa, pero no fue así. El motivo sería precisamente impedir que Anabel se enterase de cómo está toda la situación en el exterior al, quizá, ver su rostro algo más triste, así que lo sustituyeron por una llamada. Durante la llamada, Omar trató de huir de las explicaciones cuando la concursante le preguntó por cómo había transcurrido la fiesta de cumpleaños de su primo Kiko Rivera, a la que él aseguró no asistir porque tenía “un virus de estómago”. Pero realmente la fiesta no se realizó según lo esperado porque no era el momento.

Pese a todo, Omar quiso lanzarle un mensaje cariñoso a su chica para transmitirle toda la fuerza necesaria: “Estamos encantadísimos. Tienes que seguir así, como tú eres. Te quiero un montón, te veo las 24 horas y estamos todos contigo”. Unas palabras que ella recibía totalmente emocionada.