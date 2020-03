'Supervivientes 2020' comenzó el 20 de febrero y, en menos de un mes, Rocío Flores ha tenido más de un enfrentamiento con algunos de sus compañeros. Primero fue Yiya, luego llegaron las críticas de Antonio Pavón y, ahora, es Fani, la que ha tenido una gran bronca con la nieta de La Más Grande.

"Me está criticando a mis espaldas y tengo que esperar a ver los videos para saber que ha dicho de mí. Qué hagas tu concurso y me dejéis en paz. Eres el corre ve y dile de la isla", le espetaba Rocío a Fani al enterarse que esta había estado criticándola a sus espaldas.

Y en todo este tiempo... ¿dónde estaba Ana María Aldón? Si alguno piensa que no está en Honduras, sí está, pero prefiere hacer 'bomba de humo' cada vez que hay un enfrentamiento.

Captura TV

"No soy de meterme en estas cosas. Yo hago mi concurso. No me gusta meterme en líos. De haberlo hecho, ya habría estado enfrentada con tres sin necesidad, porque conmigo no han tenido malos gestos y yo lo que han dicho no lo he vivido. No soy de meterme en chiquilladas", comentaba Ana María a uno de sus compañeros.

Para Antonio David Flores toda esta situación ha sido un "acoso y derribo" contra su hija, pero ¿qué piensa de la pasividad de Ana María en los conflictos en los que se ve envuelta su hija? Al escuchar las palabras de la mujer de Ortega Cano, el exguardia civil considera que Ana María "deja claro que no se va a meter en el concurso que haga Rocío y que cada una va a ser su reality".



Captura TV

Una actitud que al exyerno de Rocío Jurado le parece "bien, respectable. Me podrá molestar como padre de Rocío, pero quiero deja claro que Ana María ha tomado la decisión de hacer su concurso por libre. Me podrá doler más o menos", comentó Antonio David que apostó a que "el día que Ana María se enfrente a cualquiera de sus compañeros, la primera que la defenderá será Rocío".

Al padre de Rocío Flores no le ha extrañado nada la actitud de Ana María y ha declarado que le molestó cuando pasó lo de Yiya y que desde entonces no va "a esperar nada de ella". Además, ha sentenciado que su hija "no necesita a nadie que la defienda".

Aunque sus compañeros de 'Sálvame' consideran que Antonio David no está siendo totalmente sincero con sus palabras y que quizás se deba a que no quiere entrar en conflicto con la familia de Ortega Cano.