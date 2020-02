María Jesús Ruíz vuelve con su novio

María Jesús Ruiz contaba muy feliz en 'Salvame' que estaba saliendo con su nuevo representante, Curro. Ese mismo día, el programa mostró a la modelo una información que ella desconocía. Curro llevaba 15 años casado y aún no se había divorciado. María Jesús llegó a hablar con la supuesta mujer de su novio y no se entendieron. Meses después ,la modelo ha confesado que sigue con Curro, que le pide perdón cada día y que, en realidad, no le mintió: "Él me ha dicho que jamás me engañó, dijo que estaba separado".





"Se me rompió el alma, le dije que me había roto el corazón". Además, ha dejado claro que él se presentó como un hombre separado: "No soy ni una roba maridos ni una levanta parejas".

El joven, natural de San Juan del Puerto, en Huelva, empezó a gestionar las redes sociales como 'community manager' de la modelo. La magia entre ellos fue desde el primer momento. "La relación empezó de ser una tontería a ser más y más y más. Casi se vino a vivir conmigo, pero él no me llevaba a su casa. Y a mí me gusta ver mucho las casas de la gente… Me pareció raro", relataba María Jesús.



A pesar de bache que han pasado como pareja, ambos han decidido retomar la relación y luchar por ella. "El hecho de no habérmelo contado y de no haber salido defendiéndome es lo que peor llevo". Cree que "cuando un jarrón se rompe, aunque se peguen los trozos, no es igual".