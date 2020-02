Ismael abandona solo 'La isla de las tentaciones' contra todo pronóstico.

'La isla de las tentaciones' contra todo pronóstico. Andrea se marcha de la mano de Óscar.

La pareja formada por Andrea e Ismael, que un día se conociera en 'First Dates', se atrevía a participar en 'La isla de las tentaciones' muy seguros de su relación tras un año y medio juntos. No obstante, ninguno de los dos pensó que esta experiencia les cambiaría la vida por completo. Y es que tanto Andrea como el culturista han vivido al máximo esta aventura... aunque quizá una más que otro. A pesar de que al principio las imágenes de Andrea con los solteros en la isla no molestaban a Ismael, todo cambió a raíz del beso que la autodenominada 'princesa' se dio con Óscar, soltero con el que quiere empezar una relación fuera del reality. Muy atentos a su encuentro en la hoguera final, porque la lluvia de zascas fue glo-rio-sa...

Telecinco

"Ha intentado hacerme daño", le ha dicho Andrea a Ismael, que alucinaba con las palabras de su ya ex novia. "Mi actitud se llama respeto, no sé si lo conoces, fidelidad y lealtad. Sólo decidí no perder el tiempo al ver que tú lo estabas aprovechando... y muy bien, por cierto", respondió el culturista, visiblemente enfadado. "Andrea, una de las solteras comparte los mismo valores que yo: respeta, es sincera, es honesta, es humilde y es preciosa, así que sí, me gusta. Es cariñosa, detallista, atenta...", añadió. "Ah, ¿y yo no soy cariñosa ni atenta? Vamos a dejarlo...", le reprochó Andrea.

Telecinco

Tras esto, Ismael, a pesar de su buena sintonía con la otra Andrea, decidía irse solo de la isla. "Me has faltado al respeto, ya no como pareja sino como persona. No he venido a un campamento porno. Ahora necesito sanar mis heridas", concluyó el culturista. Mientras tanto, Andrea se fue de la mano de Óscar con la intención de empezar una relación con él fuera del programa...