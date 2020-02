Fani se va sola de 'La isla de las tentaciones'.

Rubén asegura no fiarse de la ex de Christofer para empezar una relación.

Sin duda, la vida de Fani ha cambiado por completo después de 'La isla de las tentaciones'. Y es que, tras dejar su relación de siete años con Christofer, la concursante apostaba por una una vida con Rubén fuera. No obstante, parece que no le ha salido todo como ella esperaba y el ex futbolista ha preferido ¡hacer su camino solo! Durante la hoguera final, Estefanía y Rubén se veían las caras para tomar la última decisión y, tras unas duras palabras, la ex novia de Christofer se quedaba totalmente descolocada después de que Rubén le diera calabazas.

"Si ha entrado con una pareja de 7 años y le ha pasado esto conmigo, ¿por qué no va a pasarle conmigo fuera?", razonó el ex futbolista, ante la cara de asombro de Fani por estas palabras. "No termino de confiar en ella y eso es lo primero. Los años me han hecho ver que tengo que pensar más con la cabeza que con el corazón", aseguró Rubén, antes de marcharse solo del programa sin despedirse de Estefanía.

"Es muy fuerte, me ha ocurrido de todo, que me lo diga aquí, en mi última hoguera. No me lo esperaba para nada. Pero siempre le agradeceré que me haya quitado la venda de los ojos. Por Christofer ya no siento absolutamente nada. Ahora empieza una nueva etapa en la que estoy sola", concluyó Fani, visiblemente dolida por lo que había ocurrido.