Susana Molina se va sola del programa.

del programa. Gonzalo se queda totalmente hundido por la decisión de su chica.

La relación de Gonzalo y Susana ha sido un continuo tira y afloja en 'La isla de las tentaciones'. La de Murcia, que veía al igual que Gonzalo todas las imágenes de su pareja en la villa, estaba avergonzada por los comentarios que el andaluz hacía a sus compañeras. Y es que hasta se atrevió a hablar de intimidades sexuales de la ganadora de 'GH 14'. Algo que, como era de esperar, no hizo ninguna gracia a la protagonista de las historias. En la hoguera final, la pareja se volvía a ver las caras y la tensión era más que patente durante todo el encuentro. Muy atentos a las palabras de Susana.

Telecinco

"Un poco me he colado, no te voy a mentir. Hasta yo me avergüenzo, pero te digo una cosa: no me arrepiento porque son comentarios que hago en mi vida diaria, hasta con ella", afirmó Montoya sobre su comportamiento sin despeinarse. "Son comentarios de broma, creo que ha sido más falta de respeto los comentarios que tú has dicho de mí que los míos de ti", añadió... y claro, Susana tuvo que saltar: "No tengo que pedirte perdón por nada", contestó bastante mosqueada.

Telecinco

"Siento que al final vine aquí para una prueba para Gonzalo, para ver si era o no infiel, pero me he dado cuenta de que no siento lo mismo hacia él, no he recuperado la ilusión", confesó la murciana, antes de marcharse sola de reality, aunque con muchas dudas, ya que una futura boda estaba aún en el aire. "Pienso que no está enamorada de mí", concluyó él, muy dolido por la decisión de su chica. ¡Lástima!