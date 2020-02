Fiama y Álex apuestan por su relación.

De momento, la pareja no pasará por el altar.

Fiama y Álex entraron a 'La isla de las tentaciones' muy seguros de lo que sentían. No obstante, las pruebas continuas a las que estaban sometidos en la República Dominicana hacían tambalear cada vez más su relación. Además, por si fuera poco, en los últimos programas, la canaria descubrió que su chico, con el que iba a pasar por el altar poco después de salir del reality, había hecho un pacto con Julián, del que, según ella, no tenía ninguna constancia. Esta información le decepcionó tanto que hasta llegó a quitarse el anillo de compromiso. Pese a todo esto, los ex tronistas han querido apostar por su relación y marcharse juntos de la isla... pero no a cualquier precio.

Telecinco

"No me como ni una mierda más porque tú desconfíes de mí", le soltó Fiama a Álex después de que le explicara que sólo le había pedido a Joy que la protegiera en la Casa. "Tienes toda la razón del mundo, es una cagada monumental aunque haya sido con la mejor intención", se defendió el ex pretendiente de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Si tu estrategia era que nadie se me acercara mal, pues se me ha acercado un chico 10", replicó la canaria.

Telecinco

"Yo creo que, si llega a ser al revés, me habrías dado pasaporte", dijo Álex, después de ver las imágenes de Fiama con Joy. "Joy solo me ha apoyado, y fin. Cuando vi los comentarios que soltabas pensaba que te habías comido a Gonzalo y que lo habías multiplicado por tres", concluyó la ex tronista. No obstante, tras las disculpas de Álex, todo volvió a su cauce y se marcharon juntos del programa... pero eso sí, de momento la boda no se hará.