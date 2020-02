Adelina y José ¡se casan tras 'La isla de las tentaciones'!

José y Adelina se casan tras 'La isla de las tentaciones'.

La pareja ha reforzado su amor.

Sin duda, la pareja formada por José y Adelina ha sido la mejor parada después de la experiencia de 'La isla de las tentaciones'. Y es que, a pesar de las dudas de José en algunos momentos, los tortolitos no pueden estar el uno sin el otro. De hecho, tras verse las caras de nuevo en la hoguera final del programa, José le ha pedido a Adelina que se casará con él, una muestra más de amor de su relación. A pesar de llevar tan solo ocho meses de relación, parece que esta aventura les ha servido para tener más claro que nunca sus sentimientos.

Telecinco

Nada más verse, se han fundido en un gran abrazo y no han parado de mirarse en ningún momento. “Te quiero, te quiero, te quiero”, le decía José a su chica todo el rato. “No he desconfiado de ti, pero sí me aparecen miedos”, explicó el guardia civil al verse los pequeños ataques de celos que tuvo en el programa.

Telecinco

“No sé que te ha podido molestar”, expresó Adelina, muy sorprendida. Sin embargo, a pesar de estos breves reproches, todo terminó a las mil maravillas, porque José ¡¡le pidió matrimonio a una sorprendida Adelina!! Ella no se esperaba para nada lo que su chico le tenía preparado. Y, por supuesto, Adelina dijo que sí se quería casar con él. Pues, como dice el refrán, que sean felices y coman perdices. ¡Enhorabuena, parejita!