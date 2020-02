Ser una persona anónima y de repente hacerte famoso de altura gracias a la tele puede estar muy bien, pero te arriesgas a que tu pasado salga a la luz, tanto el que te gusta como el que no, y aunque no creemos que a esta persona en concreto le moleste, está claro que, si estuviera orgulloso, no se habría hecho el 'retocazo' que se ha hecho, porque estamos hablando ni más ni menos ¡que de un injerto capilar! ¿Y de quién se trata? Pues en efecto, de José, el más romanticón de 'La isla de las tentaciones', que ha pasado de estar medio calvo ¡a tener un tupé envidiable!

Todos le hemos conocido como el chico más coqueto del programa, y sabemos que se ha hecho retoquitos como ponerse bótox (igual que su novia, Adelina, que también tiene los suyos), pero lo que no sabíamos (aunque ahora sí) es que se había sometido a una cirugía capilar, así que hoy, más que nunca, podemos decir eso de...

¿Preparados para ver su gran cambio? ¡Pues adelante!

Flipando nos hallamos, y es que nunca nos imaginamos que el guardia civil hubiera necesitado nunca este tipo de retoques. Eso sí, la verdad es que ha salido ganando con el cambio, al que añadió, de una foto a la otra, como hemos dicho, otros retoquitos como el bótox en la frente, y es que de una a otra las arrugas en esa parte de su cara, casi como por arte de magia, ¡habían desaparecido! ¿A ti cómo te gusta más? Nosotros tenemos claro que con el paso del tiempo (y la ayuda de la medicina estética) va mejorando...