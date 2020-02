Joaquín Sánchez, un comentarista de lujo de la final de 'LIDLT'.

Ya sabíamos que el jugador del Real Betis era un fan incondicional de 'La isla de las tentaciones' de Mediaset, pero lo de anoche, durante la última hoguera del reality amoroso, ya fue lo más. El gaditano lo dio todo mientras veía la final del programa, desde su casa junto a su mujer Susana. Como viene siendo habitual en él, tiró de redes sociales para compartir con sus miles de seguidores el desarrollo de esta insólita final donde Fany volvió soltera tras las calabazas de Rubén , Susana rompió con Gonzalo y Andrea con Ismael para irse con Óscar...

Joaquín lo vivió tan intensamente que incluso se atrevió a grabó varios Stories, que subió a su cuenta de Instagram, donde analizaba, con su peculiar sentido del humor, todo lo que estaba sucediendo en el programa. De manera que se convirtió en un comentarista de lujo de la gran final de 'LIDLT'.

Se volcó con Ismael, el ex de Andrea, al que incluso invitó a su casa: "Tu hermano del alma. ¡Te vienes para casa, aquí tienes sitio!" La lió parda cuando le tocó el turno a Fani. Y es que ante las explicaciones de la chica sobre su affaire con Rubén, el futbolista no se pudo contener y, con su gracia habitual, le increpó: "¿Y a ti quién te va a admirar con lo que has hecho delante de toda España?"



Claro que cuando Rubén la dio calabazas y se negó a tener algo más con ella, porque no se fiaba de la chica, el futbolista se vino arriba e incluso le dedicó un 'peculiar baile'. ¡Qué grande y cuánto arte! ¿Qué hubiera sido de 'La isla de las tentaciones' sin los comentarios e historias de Joaquín?