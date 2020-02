La influencer ha dejado sin palabras al ex concursante de 'GH' a pesar de su decisión de separase.

Yoli se lanza y le organiza una sorpresa a Jonathan: "No sé cómo se lo va a tomar".

El pasado 18 de diciembre parecía que Yoli y Jonathan rompían definitivamente. Pero nada más lejos de la realidad. La montaña rusa de su relación no ha llegado a la parada final y todavía luchan por sacarla a flote. Así que, aunque muchos piensen que lo suyo ya es tóxico, Yoli ha querido gastar su última baza y hacer un último intento. "La que voy a liar", confesaba en su último vídeo para Mtmad, "estoy un poco loca pero me hace ilusión esto", declaraba antes de contar lo que estaba preparando. "Se me ha ocurrido una locura pero desde que estuvimos en Disney, hace como cuatro años, empezó todo... la pedida, la boda, el crecimiento de Valeria... ¿Sabéis cuando abrís una brecha y no la has cerrado todavía? me pasa algo así", y es por eso que cree que deberían volver a ese lugar. Y dicho y hecho.

¡Se ha lanzado y ha comprado billetes para volar a Disney! "Me apetece muchísimo volver allí y recordar todos esos momentos en un lugar tan mágico", aunque tenía claro que puede no salir bien... "Si me tengo que comer los billetes y quedar como una g*** lo haré"

Pues... ¡Claro que ha aceptado! "Creo que nos lo merecemos, es algo muy especial", le decía a su ex mientras le daba un sobre con las entradas para el parque en su interior. Jonathan, al abrirlo, no ha podido evitar echarse a llorar: "Para mí esto significa muchísimo".

mtmad

La ¿ex? pareja se ha abrazado y han mostrado toda la ilusión del mundo ante el viaje... ¿Conseguirán que sea un nuevo comienzo en su relación?