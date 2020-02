Solo quedan cuatro días para conocer al ganador de 'El tiempo del descuento' y de que la casa de Guadalix de la Sierra cierre por fin sus puertas. Los nervios de los concursantes están a flor de piel y cualquier comentario es motivo de disputa. Kiko y Gianmarco siempre han sido muy buenos amigos durante los dos concursos, pero ahora una simple broma sobre un bastoncillo de las orejas ha hecho que su amistad salte por los aires protagonizando un brutal desencuentro en la casa.

Telecinco

Kiko bromeaba con que el bastoncillo de las orejas que había aparecido tirado en el suelo era de Gianmarco. Y esto le ha sentado muy mal al italiano: "Tengo que aguantar siempre todas estas cosas, os gusta hacerme enfadar, que yo pierda la paciencia. A mí no me gusta provocar, enfadar a la gente y provocar emociones negativas", se quejaba Onestini.

Telecinco

"El victimismo conmigo no, se nota que está aquí la final y hay que hacer inventos. Estás haciendo un papelón. No hagas la demagogia de decir ahora que estás cansado. Ya que eres real hasta la muerte demuéstralo", le respondía Kiko. El enfrentamiento ha llegado a ser tan fuerte que Gianmarco rompió a llorar en la cama. "He empezado a llorar porque no me esperaba de él esas palabras después de lo que he hecho por él", explicaba Gianmarco a Anabel. El italiano está muy dolido con Kiko también por insinuar que está con Adara por interés. Esta amistad parece que está rota.