Cuando uno se marcha 3 meses a una isla desierta, lo normal es pensar en qué va a comer, qué se va a poner cuando haga frío o dónde va a dormir cuando llueva... pero hay algunos a quienes eso no les quita el sueño y creen que ya lo pensarán cuando llegue el momento, porque lo que les preocupa ahora ¡es que no les vean feos! Vanidades aparte, es muy normal que los concursantes de 'Supervivientes' se hagan retoquitos antes de marcharse a honduras, y es que, ya que lo van a pasar mal, ¡por lo menos que no se les note en la cara y en el cuerpo!

El último por pasar por las manos del médico estético ha sido Hugo Sierra. El ex novio de Adara fue uno de los confirmados de la nueva edición, y desde que se hizo público ha estado preparándose: se ha hecho la depilación láser para no tener ni un pelo durante el máximo tiempo posible y, además, se ha puesto bótox en la frente para evitar que le salgan arrugas.

Él, sin embargo, no ha sido el único hombre que se lo ha hecho: el periodista José Antonio Avilés también se ha hecho algún retoquito antes de coger el vuelo a Honduras, y estamos seguros de que la mayoría de chicas también se han puesto en manos de profesionales para ponerse también bótox, ácido hialurónico, cócteles de vitaminas, hacerse depilaciones y darse algunas sesiones de radiofrecuencia, que ayuda a evitar la flaccidez de la piel al perder mucho peso. Eso sí, desde aquí les recomendamos que se den prisa si les queda algo por hacerse... ¡que en apenas una semana les veremos cogiendo el avión rumbo al Caribe!