¿Cómo ha quedado el triángulo de Ismael, Andrea y Óscar?

La experiencia de 'La isla de las tentaciones' terminó con la pareja formada por Andrea e Ismael. Mientras que la concursante decidió comenzar una nueva relación con Óscar, uno de los solteros, Ismael decidió iniciar una nueva vida solo, a pesar de haber conectado con algunas tentaciones de la casa de 'Villa Playa'."No estoy preparado para afrontar ningún tipo de relación, tengo que sanar mis heridas, seguir conociéndome a mí mismo y seguir creciendo como persona. Me quiero ir solo. Quiero decirte que te respetes y te valores y así podrás respetar el día de mañana a tu pareja", estas fueron las últimas palabras que Ismael le dedicó a Andrea antes de abandonar la isla.

Telecinco

Poco después entraba en escena Óscar, el chico por el que Andrea ha perdido todos los sentidos y con el que tenía la esperanza de comenzar una nueva vida. El soltero tenía que decidir si aceptar la proposición de Andrea o por el contrario, abandonar el concurso solo. Finalmente, ambos se marcharon juntos y con acto de amor incluido: "Quiero darte esto para que nunca te olvides de la manera tan especial que nos hemos conocido y quiero irme de esta isla estando contigo ", le decía Óscar a Andrea mientras le ponía una pulsera en la mano.

Cuatro

Andrea se ha mostrado muy contundente con Ismael: "Creí que eras el hombre de mi vida pero ahora te miro y no siento lo mismo". La joven ha intentado ser sincera con la que fuera su pareja y le ha explicado qué siente de verdad por Óscar:"Con él me siento cien por cien yo y he visto en él que me despierta cosas que a lo mejor contigo no se me despiertan. Me da pena darme cuenta de esta manera. Yo vine aquí pensando que era el hombre de mi vida pero le miro y no siento lo que sentía antes"