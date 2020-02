Violeta Mangriñán finalmente no irá a 'Supervivientes 2020'.

La valenciana no descarta hacer alguna visita a los 'robinsones' de este año.

Aunque todo el mundo contaba con ella para la nueva edición de 'Supervivientes 2020', ya que el año pasado tuvo que abandonar su aventura en Honduras por problemas de salud, Violeta Mangriñán (25) mantenía un silencio sepulcral. La valenciana no había pronunciado al respecto y su participación en la nueva edición del reality de supervivencia de Mediaset era un secreto, que finalmente reveló en el programa en el que colabora 'Mujeres y hombres y viceversa'.

Captura TV

La colaboradora quiso dar ella misma la noticia, en vivo y en directo, y con lágrimas en los ojos confirmó que "este año es mejor que lo vea desde la barrera". De nuevo sus problemas de salud vuelven a interponerse y por prescripción facultativa, la valenciana se queda en tierra.

"La productora cumplió su promesa de ser la primera concursantes de este año y ha cumplido. Pero me hice las pruebas médicas que dicta el protocolo y, por salud, no va a poder ser", explicó muy compungida.



Eso sí, adelantó que no descarta "hacer alguna visita" a los concursantes de este año, entre los que tiene muchos amigo, como el propio Barranco. Y tampoco pierde las esperanzas de acudir en ediciones posteriores: "Probablemente, otro año se me de la oportunidad, no lo sé".

Captura de TV

Lo que tiene bastante claro es que la suya, fue una edición histórica, no solo por los participantes sino por lo que supuso para ella participar en 'Supervivientes 2019'. "Lo viví como una auténtica serie de Netflix. Además, yo el mayor regalo ya me lo llevé el año pasado. Yo ya tengo mi premio", en referencia a su actual pareja, Fabio Colloricchio (29), al que conoció en Honduras el año pasado e iniciaron una relación que hoy está más viva que nunca.