Podríamos decir que esto lo pensamos en su día, pero habría estado mal decirlo, y es que a Pamela Anderson parece que sólo le mueve la pasta. La actriz, que un día fuera la despampanante 'vigilante de la playa' más sexy, no está exenta de tener deudas como todo hijo de vecino, pero como parece que trabajo le sale poco, decidió dar un golpe en la mesa y sacar dinero... de otro bolsillo. Y no, no ha robado, sino que ha dado un señor braguetazo con Jon Peters, que otrora fuera uno de sus grandes amigos... y ahora él no quiere ni verla.

Getty Images

No hace ni dos semanas os estábamos contando que Pamela y Jon se habían dado el 'sí, quiero', y tampoco nos pareció extraño: hace 30 años estuvieron saliendo, y desde entonces han mantenido una bonita amistad. Incluso han ido a sus respectivas bodas y se han apoyado en sus respectivos divorcios. Pensábamos que tras tantos años se habían dado cuenta de que estaban enamorados de verdad... pero nada más lejos, porque Jon ha denunciado públicamente que Pamela le ha utilizado para pagar las deudas que había adquirido... ¡y encima renovarse el armario! ¿Se puede tener más morro?

Gtres

"Yo lo dejé todo por Pamela. Ella tenía deudas por un valor de más de 200.000 dólares que no podía afrontar, así que yo se las pagué. Y esto es todo lo que he recibido a cambio como agradecimiento. No hay nadie más tonto que un viejo tonto", se ha arrepentido en los medios, a los que confirmó que ya había pedido el divorcio: "Todo este asunto del matrimonio con abogados y deudas me ha asustado. Me hizo darme cuenta de que a los 74 años necesito una vida tranquila y sencilla".