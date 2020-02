View this post on Instagram

No os voy a mentir, yo también pensaba que era un creído, prepotente, insensible... PERO ESTABA MUY EQUIVOCADO. En @islatentaciones tuve la suerte de convivir con él y conocerle, de ver realmente como es @gonzalomontoya9 queréis saber lo que realmente pienso de él ¿? Pues bien: es amigo de sus amigos, hasta niveles extremos... Es decir, el no tendría ningún problema en privarse de cualquier cosa para que a ti no te falte. Es alegría en estado puro, remueve cielo y tierra si es necesario por verte sonreír y eso es increíble. Tiene un humor muy suyo, pero que comparte con todo el mundo, a su lado es imposible no reírse, porque el se ríe hasta de su sombra, a veces es pesado como él solo, pero solo a veces.😂 Es luchador, perseverante y muy noble. Me impactó el gran corazón que tiene, esto le hace único y yo soy un afortunado de tenerte a día de hoy en mi vida. ÁNIMO, FUERZA Y CABEZA ARRIBA porque si de algo tienes que estar orgulloso es de ser tu mismo. TE QUIERO!❤️