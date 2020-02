Daniel Muriel y Candela Serrat, a punto de ser padres.

Daniel Muriel, en su mejor momento.

El pasado mes de junio contrajo matrimonio con Candela Serrat después de tres años de noviazgo. Dani Muriel reconoce que la hija de Serrat tenía todos los requisitos para casarse con ella, y ahora van a ser padres por primera vez. A los dos les encanta trabajar juntos, por eso ahora están recorriendo los teatros de la geografía española con la obra 'Un marido ideal'. Desde que Dani llegó a Madrid, hace más de 20 años, no ha dejado de trabajar porque, según sus propias palabras, "esto es una carrera vocacional".

Daniel Muriel viste un abrigo (250 €) de Gaudí, camisa (139 €) de Xacus, vaqueros (99,90 €) de Guess y zapatillas (99,90 €) de El Corte Inglés. Diego Puerta

Empiezas 2020 con una buena noticia: ¡Vas a ser padre!

Ha sido una sorpresa. Queríamos tener un hijo, pero nunca imaginábamos que iba a ser tan rápido. Cuando Candela me lo dijo, me emocioné.

¿Te imaginas cómo es el papel de padre?

La verdad es que no lo sé. Pero estoy deseando empezar esta aventura nueva.

Estás en el teatro con la obra ‘Un marido ideal’, de Oscar Wilde. ¿Cómo te metiste en este proyecto?

Es un proyecto que me llegó hace tiempo y tuve que declinar porque me ofrecieron ‘Nerón’. Y lo acepté cuando Francino lo dejó, porque Candela y yo queríamos trabajar juntos.



"Hacer una gira de teatro por las ciudades de España con mi mujer es una pasada"



Tu personaje es un dandi que gusta tanto a mujeres como a hombres...



Sí, es un vividor un poco rarito de la época. Es muy divertido. La obra está escrita hace 125 años y sigue de actualidad.

¿Por qué?

Porque sigue hablando de corrupción política. Parece que está escrita ayer. Además, habla de relaciones, amistades, amor... Pero al final se trata de si hay que condenar para siempre a alguien por haber cometido un error en su vida, aunque luego haga cosas buenas.

El actor luce un jersey azul de US POLO ASSN, (85 €); americana de Fórmula Joven (85 €) , pantalón de Gaudí (85 €) y botines (139 €) de Adolfo Domínguez. Diego Puerta

¿Cómo es trabajar con Candela?

Maravilloso. El hecho de hacer una gira juntos por las ciudades de España es una pasada.

Además, haciendo una gira juntos no os echáis de menos...

Estamos incluso en el mismo camerino.

"La vida son etapas, y ahora me toca disfrutarla con la persona que he encontrado"

¿No hay broncas?

No. Hubo un momento muy mágico en la primera función, porque yo entraba en el escenario y, cuando la vi y se cruzaron nuestras miradas, me recorrió algo muy bonito por el cuerpo.

Pero no es la primera vez que trabajáis juntos.

Coincidimos en ‘Seis hermanas’ y los dos nos valoramos mucho en nuestros trabajos.

Dani viste abrigo (129 €), jersey (79,95 €) y pantalón (39,95 €) de Zara y botines de Dr. Martens (desde 179 €) . Diego Puerta

¿Eres un marido ideal?

Intento serlo. Cada pareja es un mundo, pero si le preguntaras a Candela seguramente te diría que me acerco bastante a ser un marido ideal. Porque intento cuidarla, crear equipo con ella... Para mí es algo nuevo, porque aunque haya tenido muchas parejas, es la primera vez que doy el paso de casarme.

¿Qué ha tenido Candela que no han tenido las demás?

No lo sé. Supongo que, para dar ese paso, la persona te tiene que llegar en el momento adecuado. Yo estoy ahora mucho más asentado. Estoy más tranquilo, no salgo de fiesta... La vida son etapas y ahora me toca disfrutarla con la persona que he encontrado. Simplemente es ella, no es que tenga algo que no tuvieran las otras.

"Mi madre tuvo un momento fan cuando conoció a mi suegro, Joan Manuel Serrat"

¿Cómo eres como yerno?

Ideal también (risas). Yo creo que sí tengo un punto de ese yerno que todo padre quiere para su hija. También es verdad que los suegros que tengo son ideales.

¿Pero no impone que tu suegro sea Joan Manuel Serrat?

No, porque es alguien muy cercano y cariñoso. De hecho, hay veces que me doy cuenta de quién es mi suegro cuando veo la reacción de la gente con él. Porque Joan Manuel Serrat es una eminencia de nuestro país.

Daniel Muriel lleva chaqueta (69,95 €) y pantalón (39,95 €) de Zara; cardigan (49,99 €) de Mango, camiseta (29,95 €) de Lloyds y zapatos de Dustin (49,99 €) . Diego Puerta

¿Cómo fue la reacción de tus padres cuando les presentaste a tu suegro, Joan Manuel Serrat?

Mi madre tuvo un momento fan cuando le conoció. Le dio un abrazo emocionada. Se llevan genial y se tienen mucho cariño. Es maravilloso que de forma natural tus padres se lleven bien con los padres de tu pareja.

Volviendo a tu carrera, ¿qué otros proyectos hay?

Estaré toda la temporada en 'Servir y proteger'. Estreno una peli, 'El inconveniente', con Kiti Mánver y Juana Acosta. Y seguiré con la gira de teatro.

"Tengo un punto de ese yerno que todo padre quiere para su hija"

La verdad es que no has dejado de trabajar desde que empezaste.

No me puedo quejar. Igual he tenido rachas menos mediáticas, porque parece que la gente, cuando no te ve en televisión, se cree que no trabajas. Yo no he parado. Debo de ser de los pocos actores que no ha puesto una copa desde que llegué en 1996 a Madrid. Poder pagar las facturas ya es un éxito como actor. Además, he tenido la suerte de que me han llegado personajes que me han hecho madurar como actor. La gente te va descubriendo.

¿Qué consejo darías a los actores que empiezan?

Que sean muy sinceros con ellos mismos, porque es una carrera muy dura.

De estos más de veinte años de carrera, ¿borrarías algo?

No, todo lo que he hecho me ha llevado hasta aquí y ahora mismo estoy muy feliz, tanto en lo personal como en lo profesional. No te puedes arrepentir de nada, porque es energía perdida.

Dani luce una americana (99,95 €) y jersey (35,99 €) de Cloking; vaqueros de Pepe Jeans (89,90 €) y botines (139 €) de Adolfo Domínguez. Diego Puerta

Sus favoritos

Cedidos

Serúm rehidratante (23,50 €); agua micelar (13,37 €); crema facial (14,50 €). Todo de Ebbe. Maquinilla de afeitar BaByliss, 99,90 €.

Equipo técnico

Texto: Daniel I. Carande. Fotos: Diego Puerta. Ayud. de fotografía: Eduardo Zervo. Estilista: María Álvarez. Maquillaje y peluquería: Yindri Rivas. Agradecimientos: Restaurante Cinco Jotas Jorge Juan. Calle Puigcerdà, s/n.

Telf: 915754125. www.cincojotas.es