Miley Cyrus ha sido una de las elegidas para desfilar en la pasarela de la Fashion Week de Nueva York de Marc Jacobs. La cantante ha deslumbrado con un espectacular look y ha acaparado todas las miradas a su llegada, aunque no solo por su estilismo. La cantante ha tenido un descuido y ha enseñado más de la cuenta, marcándose un 'free the niples' en mitad de la ciudad de Nueva York, aunque no es a la única celebrity que le ha pasado.

La actriz se lo ha tomado con naturalidad y no le ha dado nada de importancia. De hecho, ha tardado un buen rato en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo y se ha vuelto a tapar sin pensárselo mucho, demostrando una vez más que está orgullosa de su cuerpo y que es algo natural y de lo que no hay que avergonzarse.



Poco después, se ha subido a la pasarela y no podía estar más radiante. Para el desfile ha lucido un top corto negro de tirantes con unos pantalones de traje anchos con botonadura lateral. Como complementos ha llevado un collar en plata y unos guantes altos de cuero combinados con unos tacones con la punta muy marcada. Con rostro serio y muy concentrada, Miley Cyrus ha paseado por una de las pasarelas más importantes del mundo.

La cantante no deja de sorprendernos con su forma de ser, con sus cambios de imagen y sus continuas reivindicaciones. Una personalidad que hace que todos sus fans la adoren y que parece que por el momento, no tiene pensamiento de cambiar.