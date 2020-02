Aurah Ruiz desvela todo lo que antes no podía por su ex: "No me siento la misma persona que era antes"

Aurah Ruiz no es feliz, y no lo decimos nosotros, sino ella misma. Con el semblante muy serio y hablando pausadamente para que sus seguidores puedan entenderla es como se ha presentado en su último capítulo para MTMad, en el que, después de mucho callar y mucho esquivar, por fin se ha decidido a hablar de todo lo que siente desde que estalló la guerra con su ex: "Desde hace unos meses, y creo que me lo están notando en los vídeos, no me siento la misma persona que era antes. No me siento totalmente feliz, aunque ya hace tiempo que no sé lo que es sentir la felicidad absoluta", decía con aire tristón.

Mediaset

Aurah suele ser la alegría de la huerta, pero su situación personal la ha drenado de tal manera que está casi sin energías: "Lo que llevo sintiendo desde hace mucho tiempo es que no soy libre de hacer, decir o crear mi vida de la forma que yo considere correcta. Tampoco me siento libre porque tengo un nene, y tampoco soy libre de hablar con ustedes como me gustaría. Me siento coaccionada".

Aurah, además, ha querido acallar a esos 'haters' que dicen que su fama se la debe a sus problemas con su Jesé Rodríguez: "Yo no soy famosa por el padre de mi hijo, porque yo antes ya había salido en la tele y era un personaje público. Tampoco entré en Gran Hermano por él. De hecho, todo lo contrario: me dijeron que no querían saber nada de esa persona", ha dicho tajante.

Mediaset

Pero lo que más le duele es no poder hacer su vida normal en el canal, y todo, de nuevo, por su ex: "Todo el mundo sabe quién es Nyan, porque al tener padres conocidos está expuesto a que se sepa quién es, pero yo no expongo a mi hijo para nada, ni lo utilizo para nada. Pero claro, si está dentro de mi vida y mi vida es trabajar aquí grabando para ustedes, pues saldrá, aunque tenga que pixelarle la cara porque el papá no me deje sacarlo públicamente, aunque yo considere que no estoy haciendo nada malo. Por esas cosas tengo que estar midiendo todo, y eso es lo que realmente no me gusta, porque no puedo contar mi realidad".

Mediaset

Tanto es así, que sus problemas y su exposición pública le están afectando también en el ámbito privado, desde el momento en el que conoce chicos hasta sus amigos, porque algunos le han dado ligeramente de lado: "Considero que no soy una persona mala, y que respeto bastante. Pero sí hay un problema, y es que soy un personaje público. De hecho, para la última persona que he conocido sí es un problema que me reconozcan por la calle, que me paren, me pidan fotos… porque es algo que no quiere vivir, y ahí ya sí me está afectando a mi vida privada. También la exposición pública ha hecho que se alejen de mí, y no sólo hombres, también amigos. Sin embargo, creo que quien me quiere de verdad tiene que entender que esta es mi vida y este es mi trabajo. Yo sé que a veces saturo un montón, pero creo que sigo siendo la misma persona, humilde y con buen fondo".