Lara Álvarez ya se encuentra rumbo a Honduras para preparar el próximo 'SV'.

La asturiana viaja soltera tras romper con el modelo, Andrés Velencoso.

Dice Lara Álvarez que 'Supervivientes' es el programa de su vida y que ama el formato. Por eso, la presentadora asturiana se marcha por sexto año consecutivo a Honduras para presentar la nueva edición del reality más extremo de Telecinco. Lo hace soltera, tras romper con Andrés Velencoso, pero tranquilos que ella asegura: “Estoy feliz”.

¿Lista para la aventura?

Más que nunca. Aparte de que ‘Supervivientes’ es el programa de mi vida, es la sensación de volver a casa; el equipo es familia. Además, este año el reto es más exigente y extremo. Nos vamos con dos meses de antelación y la temperatura cambia radicalmente. Por las noches, las mínimas no llegan ni a los 10 grados. Así que van a pasar mucho frío…



El casting es joven, ¿no?

Sí, este año hemos buscado un tipo de personaje fuerte y aguerrido, que esté preparado físicamente. Y queremos descubrir nuevos personajes porque nos hace falta savia nueva. Esto no quiere decir que no haya nombres potentes, que los hay…

Lara presentó la nueva edición con un vestido diseñado por Ana María Ortiz y Mayte Méndez de Vigo. Fernando Roi

¿Conoces a todos?

Sí, es el primer año que sé todos los nombres. Y os aseguro que os van a sorprender. Ya sé qué vais a decir: ‘Es que, después de la Pantoja...’ Pues esperad (risas).

¿Va a ir alguien más potente que Isabel Pantoja?

El nombre es una cosa y luego el juego que dé la gente en la isla es otra. Y eso es lo que engancha. Mirad ‘La isla de las tentaciones’: no conocíamos a ninguno y está todo el mundo enganchado…

Rocío Flores es uno de los nombres potentes, pero parece débil físicamente…

¿Tú crees? A Rocío la hemos visto en ‘GH’, defendiendo a su padre. Allí hemos visto que es una niña con cabeza, que habla de lo que quiere, pero no la hemos visto de protagonista y aquí va a estar ella sola. Yo creo que nos va a sorprender mucho.

¿Has hablado con ella?

No, nunca lo hago. Soy profesional, pero también humana. Así que intento evitar cualquier tipo de relación personal con ellos. No creo que sea positivo.

¿Podría regresar Pantoja como fantasma del pasado?

¡Uy, estaría fenomenal!

FERNANDO ROI HEARST

¿Cómo es tu día a día en Honduras?

Trabajamos mucho, la verdad. Y todo el equipo a una. En ‘Supervivientes’ nadie dice no. Sólo nos para la seguridad.

El año pasado te llevaste un montón de bikinis, ¿este año te vas a llevar ropa de abrigo?

Pues sí (risas). Me llevo más chándales que en toda mi vida.



¿Te incomoda que siempre se hable de tus estilismos?

Pues no me incomoda porque trabajamos en una isla y es lo que pega. Jordi, Carlos o Jorge están en un plató. Y eso que Jorge está en su mejor momento y estaría estupendo en bañador (risas).

¿A quién echas de menos cuando estás allí?

Aquello es como ‘Melrose place’ y si me siento sola llamo a alguien del equipo. Pero, vamos, que allí se busca más la soledad.

¿Sigues en la isla con tus rutinas de entrenamiento?

Sí, sí. Deporte hago todo el año porque soy muy nerviosa y es lo único que hace que desconecte.

¿Y qué haces?

Ahora he empezado con el yoga, así que me llevo mi esterilla.



¿A qué has renunciado por hacer este programa?



¡A nada! Todo lo contrario. Me ha dado muchísimo, personal y profesionalmente. Me he conocido más a mí misma. Ahora soy más selectiva.

En el amor, ¿eres una superviviente, náufraga…?

Soy una persona que tiene las cosas muy claras. Por eso no titubeo: ni pierdo el tiempo ni se lo hago perder al de enfrente. Tengo 33 años y parece que me voy a quedar para vestir santos. Mira, no. Yo lo que hago es trabajar mucho en mí para saber qué es lo que quiero, necesito y me gusta. Tengo una vida súper completa. Y esos titulares de: Otro fracaso en la lista de amores… Para empezar es que los títulos los ponéis vosotros. Soltera o con pareja lo decís vosotros, prácticamente sin tiempo de conocer a nadie. Yo no hablo de mi vida y luego me enfrento a cosas como: ¡Qué mala suerte tiene con los hombres! ¿Mala suerte? Por mi vida ha pasado gente maravillosa, pero nadie dijo que fuera fácil encontrar a alguien afín. Y el día que me case lo vais a ver.

¿Pero ahora estás feliz?

Sí, estoy súper feliz.