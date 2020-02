Fani (LIDLT) sorprende a su seguidores en casa de Soraya Arnelas

Fani se ha convertido en una de las grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones'.

Fani también ha dejado ver que es amiga de otras famosas como Oriana Marzoli.

Entre las dos suman más de 500.000 seguidores y parece que ninguno sabía que eran amigas. Ni los 'fans' de Soraya Arnelas ni los seguidores de Fani Carbajal esperaban verlas juntas, ¿a qué no? Pues no solo las hemos visto juntas, es que las hemos visto compartiendo confidencias, risas, diversión... ¡Y todo en casa de la propia Soraya! Parece que después de su paso por 'La isla de las tentaciones', donde se ha convertido en una de las grandes protagonistas tras su 'affaire' con Rubén y su ruptura con Christofer, ha hecho nuevas y 'VIPs' amigas, como Oriana Marzoli o Soraya Arnelas, aunque a juzgar por las imágenes parece que se conocieran desde hace tiempo...

Ha sido la propia Fani quien ha compartido su encuentro a través de sus redes sociales. "No vais a creer en casa de quién estoy…", comenzaba Estefanía antes de enseñar que estaba con la mismísima Soraya. "¡Hola familia! Aquí estamos, juntitas, cenando, pasando la tarde ¡y cotilleando! ¡Quiero saber todo! A ver qué pasa mañana en el programa…", decía emocionada la cantante extremeña. Fani se preguntaba si contárselo todo y hacerle algún 'spoiler' o dejarla con la intriga, a lo que ella lo tenía claro: "No, no. No me ha contado nada. Me ha dicho que mañana lo veáis todos", añadía Arnelas.

instagram

Pero además de ponerse al día y de contarse algún que otro secreto, Soraya y Fani también tuvieron tiempo para divertirse con un micrófono en la mano, aunque no se atrevieron a deleitarnos con un dúo. Mecachis.