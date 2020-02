Da gusto comprobar que los famosos son cada vez más conscientes de su gran poder mediático para lanzar mensajes de concienciación sobre el cuidado del medio ambiente.

Grandes estrellas de Hollywood, como Leonardo D Caprio, su amiga Cate Blanchet, Brad Pitt o Drew Barrymore entre otros muchos, colaboran de forma activa con organizaciones que protegen nuestro planeta de una manera u otra.

De hecho, el último en hacer un precioso alegato en favor de la Tierra, fue Joaquin Phoenix en su discurso tras ganar el Oscar a Mejor Actor por su papel en 'Jocker'.

Está claro que en estos casos su fama sirve para algo más que hacerse selfies con los fans y poner caritas en Instagram.

Y en esa línea está la actriz Melanie Griffith que ha dado muestras de ser una ciudadana ejemplar.



Con un look ‘total black’ y 100% deportivo, la ex de Antonio Banderas y madre de Dakota Johnson, no dudó ni un segundo en poner en orden los contenedores de basura de su calle.

Todo un gesto de civismo y de colaboración el de Melanie, que además se afanaba por colocar en su sitio el cubo negro, que es el de basura orgánica para compost.

¡Olé tú, Melanie! Por el medio ambiente, es la hora de pasar a la acción, como ya dejó bien clarito Joaquin Phoenix en los Oscar.



Si eres de los que todavía no reciclas ponte las pilas y haz como Melanie porque cada pequeño gesto que ayude a cuidar nuestro planeta, ¡cuenta!