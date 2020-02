La mujer de Christian Gálvez demostró ante la atónita mirada de Pablo Motos y Nuria Roca que mantiene la excelente forma que tenía cuando competía como gimnasta rítmica.

Almudena está encantada con su nuevo papel en 'El Secreto de Puente Viejo' donde interpreta al ama de llaves de la familia Solozábal.





Almudena Cid demuestra que quien tuvo, retuvo. La gimnasta y escritora visitó el plató de 'El Hormiguero' para hablar de su nueva faceta como actriz en 'El Secreto de Puente Viejo' donde se ha convertido en Manuela Sánchez, la ama de llaves de la familia Solozábal y se siente muy feliz en este nuevo proyecto. La mujer de Chistian Gálvez ha hablado de lo que supuso retirarse de la gimnasia rítmica, la disciplina a la que se dedicó desde que era una niña. "Los deportistas vivimos una jubilación anticipada. En mi etapa deportiva supe cómo y cuándo dejar la gimnasia y me dio tiempo a pensar qué es lo que me hacía especial", explicó y tuvo un recuerdo para su abuelo que fue la persona que le enseño la importancia de reciclarse.

En el plató de 'El Hormiguero', Almudena demostró que conserva la excelente forma física que tenía cuando competía por todo el mundo algo que le ha pasado factura física. Haciendo el 'spagat' o con el cuerpo completamente flexionado parecía de goma e incluso se atrevió a medir el plató de 'El Hormiguero' con sus piernas. "De pequeña me llamaban Boomer (una conocida marca de chicles de los 90) y ahora me llaman Bisagra", reconoció aunque tantos años de gimnasia le han pasado factura.

"No puedo correr, tengo los pies bastante destrozados. Una vez me hicieron una radiografía y el podólogo me dijo porque te estoy viendo la cara sino diría que tienes los pies de una persona de 60 años", le contó a Nuria cuando éste le explicó que se estaba preparando para correr la maratón de Nueva York en noviembre. Además, cargada de maletas, decidió demostrar, con la pierna hacía arriba, cómo cerraba ella el maletero del coche sin las manos.