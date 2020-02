Lara Álvarez se ha puesto en marcha y ha marchado hacia Honduras, donde empezará una nueva aventura con nuevos concursantes, nuevos retos y nuevas anécdotas y momentos televisivos. Este 1 de febrero, Lara era captada y posaba ante las cámaras en el aeropuerto junto a su guitarra con una gran sonrisa. Horas antes, Lara no se encontraba tan sonriente. La presentadora ha sacado su lado más sensible e íntimo y lo a mostrado a sus seguidores de Instagram.

Instagram

Y antes de coger el avión, se producía la despedida entre Lara y su perro 'Choco', que comparte muy a menudo a través de sus redes sociales. Lara y Choco están muy unidos y separarse durante tantas semanas siempre ha sido una debilidad para la asturiana. En sus 'stories' difundía varios vídeos donde se podía ver a Lara llorando, sin apenas poder hablar, y dirigiéndose a su perro.

gtres

"Estoy a punto de salir al avión y llega uno de los momentos que todos me preguntáis: ‘¿Cómo aguantas?’ No aguanto. Porque mirad esto, queda despedirse de este bombón tres meses. Esto es durísimo. Pero se queda con los abuelo", empieza muy abatida. "La despedida la guardo para mí pero es lo más complicado", dice sin casi poder hablar. Y es que la asturiana y su can tiene una relación muy especial. Es su fiel compañero y así lo evidencia en cada video. Seguramente el reencuentro será uno de los momentos más deseado de la presentadora, Choco la esperará cómo ella bien dice: "con los abuelos". Ánimo Lara.