Susana se dio cuenta de que tenía un bulto en la garganta en 'La Isla de las tentaciones'. De hecho fue la audiencia quien se dio realmente cuenta. Durante una de las hogueras en el 'reality', a Susana se le notaba cada vez más el bulto, esto hizo que varios médicos y enfermos de tiroides se pusieran en contacto con ella para recomendarle que se hiciera un chequeo.

Instagram

Desde el minuto 1, la concursante ha ido informando a sus seguidores de su estado de salud y de las pruebas médicas. Ahora que ya está todo correcto también lo ha querido compartir con sus 'followers'. Susana tiene los resultados de los análisis y los exámenes médicos y que su tiroides está en perfecto estado, todo queda en un susto.

"No, tiroides tienes seguro. Lo que tenemos que saber es si tienes algún tipo de problema en la tiroides", ha bromeado, quitándole hierro al asunto ahora que sabe que está "sana como una manzana". "Lo tengo todo bien. Es por mi constitución. Ahora no se me ve tanto como en la época de la isla porque perdí muchísimo peso y se me marcaba un montón, pero estoy perfecta, solo que lo tengo más grande de lo normal porque soy así", explicaba la concursante.

Una cosa menos por la que preocuparse y que le deja más tiempo para tener la cabeza en sus tareas como 'influencer'. Y también para tener más tiempo y plantearse su relación con Gonzalo, que en el concurso acabó bastante mal.