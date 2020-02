Fani y Christofer vuelven

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones' han vuelto a reencontrarse después de seis meses. Hemos podido ver cómo muchas parejas acababan con la relación como Susana y Gonzalo, o Ismael y Andrea. También hemos podido ver cómo parejas han rehecho su vida con otras personas, como es el caso de Álex, pero lo que más ha sorprendido de la noche es la vuelta de Fani y Christofer.

Telecinco

Al principio, Fani le confesaba a Mónica que necesitaba una explicación por parte de Rubén, ya que no comprendía los motivos que tuvo para haber cambiado de opinión en el último momento. "Necesito una explicación pero no me voy a rebajar a pedírsela", explicaba. Rubén entraba en la sala y finalmente, entre reproches, Rubén se ha disculpado y Fani lo ha aceptado.

Telecinco

Cuando entraba Christofer en la habitación, la mirada de Fani se llenaba de amor. Después de la isla, ambos mantuvieron unas largas conversaciones y tras muchos reproches, palabras y explicaciones la pareja decidió darse una segunda oportunidad. Parece que, lejos de lo que muchos pensaban, 'La isla de las tentaciones' solo ha supuesto en su relación una crisis ya superada. Fani le ha pedido perdón públicamente, ante los ojos de toda España.

telecinco

"Sé que me he portado fatal contigo. He sido muy dura. Te he pedido perdón pero te lo quiero pedir delante de toda España. Te quiero. Tenia la necesidad de hacerlo", explicaba Fani.