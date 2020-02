Fani y Christofer han retomado su relación tras 'La isla de las tentaciones'.

Christofer se convirtió en uno de los protagonistas del 'reality' tras la infidelidad de Estefanía.

"Para mí Fani lo es todo", con estas sinceras palabras y lágrimas en los ojos, se enfrentaba Christofer a unas durísimas imágenes en las que Estefanía, su pareja, le era infiel con Rubén. Pese a todo, parecía estar dispuesto a perdonarla: "Mi cabeza dice que no pero mi corazón dice que sí", confesaba, sin embargo, tras una hoguera de confrontación con su chica, en la que ella confesó haberse dado cuenta de que no estaba enamorada de él, Christofer tomó una decisión: "No puedo perdonar a Fani nunca". Pero ese "nunca" no se ha hecho real. Seis meses después se han dado una segunda oportunidad. "Salí de 'La isla de las tentaciones'. Llegué a mi casa, necesitaba estar sola y darme cuenta de la situación. Me di cuenta que echaba mucho de menos a Christofer. Y era: "¡qué has hecho!". Empecé a llamarle, a enviarle mensajes, a pedirle perdón... Al final me perdonó", declaraba Fani.

Tras su reconciliación, el chileno ha confesado estar "muy feliz": "He pasado uno de los peores capítulos de mi vida, tuvimos una conversación y se dio cuenta de su fallo y de lo arrepentida que estaba, se dio cuenta de quién es el amor de su vida", confesaba, "la perdoné porque la seguía queriendo a pesar de todo".

Ahora han declarado estar "muy bien, avanzando". Pese a todo lo sucedido, Christofer lo tiene claro: "Me ha costado bastante volver a confiar en ella, pero a día de hoy lo hago, confío en ella, me ha demostrado que me quiere, ha luchado por mi y esta relación vale la pena".