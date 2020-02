Cristian ATM, de 'Mujeres y hombres y viceversa' y de 'Supervivientes', no tiene pelos en la lengua y siempre lo ha demostrado. Por eso para su nuevo vídeo de 'Mtmad' ha apostado por hablar abiertamente de sexo, tanto que ha contestado a un test sobre inteligencia sexual y ha grabado sus respuestas y sus explicaciones con las que sus seguidores han podido conocer lo que le gusta y lo que no en la cama con su pareja. Y es que, en la primera pregunta ya ha dejado claro que le gusta estar con su pareja y lo que más le pone es que ella se quede satisfecha "porque yo siempre me suelo quedar satisfecho así que primero la espero a ella. A veces".

En esta línea ha confesado que los juegos preliminares son uno de los puntos fuertes para él en el sexo en los que hay que disfrutar los dos. "Sin preliminares no tendríamos nunca un sexo top. Preliminares tiene que haber siempre", confesaba el ex de 'Supervivientes' que destacaba que sin ellos la cosa es siempre un poco fría ya que los besos y el juego siempre forman parte de la relación sexual para que sea mucho más satisfactoria.

Mtmad

Entre las preguntas que ha contestado, Cristian ATM ha confesado que aunque nunca se ha sentido utilizado sexualmente, sí que ha tenido sexo sin que le apeteciera del todo "y he tenido que cumplir. Otras veces no he podido ni siquiera cumplir", aseguraba confesando que alguna vez ha tenido un gatillazo. "No pasa nada, todos fallamos", confesaba a cámara sin ningún tipo de culpa, y es que tiene toda la razón.

"Yo siempre soy el que toma la iniciativa, porque me gusta crear ese ambiente. Pero sí que muchas veces me quedo pensando que me gustaría que la tomara otra persona. Aunque me gusta mucho tomar la iniciativa, no te voy a engañar", contestaba sin pudor y es que ha resaltado que no le da "ningún pudor hablar de cualquier tema de sexualidad, de ninguno". Eso sí, aunque prueba cosas nuevas, no lee ni se informa sobre el sexo aunque sí lo cree necesario pero "todo lo que me gusta lo practico y lo que no, ya sé que está".

Por otro lado, ha confesado que es de los chicos que se queda abrazado a su pareja después del sexo y que, a pesar de las apariencias, opina que su nivel de vida sexual es más o menos igual que la mayoría "porque la gente se las da de que ha probado todo y que están a tope, y luego es mentira".