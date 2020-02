Parece que la suerte no le sonríe a Ariadna Cross últimamente. A pesar de que últimamente daba la impresión de que levantaba cabeza, la hija del cantante Fortu ha sufrido un nuevo bajón en su vida, y todo por un problema de salud. Ya tuvo poca suerte con una "doctora inútil" hace unos años que le curó mal una herida, pero ahora la cosa es mucho más seria, porque a través de sus redes sociales ha desvelado el motivo que le está llevando a hacerse tantas pruebas médicas desde hace años: "Me voy ahora al Gregorio Marañón porque me toca resonancia del coco loco. Para el que no lo sepa y me pregunte, pues bueno, ya os cuento... Tengo un angioma en el cerebro", escribía.

Instagram

A pesar de que suena bastante escandaloso, Ariadna lleva años conviviendo con esta condición, que no es otra cosa que una malformación de los vasos sanguíneos del cerebro. El problema está en que, si no está bajo control, en cualquier momento puede sufrir un derrame. Por eso, una vez al año, debe realizarse resonancias magnéticas de control.

Ariadna Cross Instagram

A pesar de que ya es común para ella, los nervios son algo natural que no puede controlar cada vez que tiene que esperar los resultados: "Ya he salido de la resonancia. Estoy viva. Espero que esté todo bien, que no tengan que hacerme nada, que ya me dejen en paz y dejen de hacerme resonancias porque lo paso fatal...", comentaba. "Aunque estaban como muy serios. No sé, a mí eso me raya. Pero bueno, seguro que no es nada y es que eran así...", decía con temor.

Unos años complicados

Además de en el territorio de la salud, en el amor y en lo profesional también ha sufrido algunos baches últimamente. El pasado año atravesó una crisis de pareja por la que acabó yéndose de su casa, y el trabajo tampoco despuntaba. Sin embargo, en los últimos meses la situación en su casa volvía a la normalidad y cada vez le salían más trabajos de maquilladora, que es a lo que se dedica. Ahora, sin embargo, parece que ese repunte comienza a bajar, pero estamos seguros de que no será nada y, si lo es, lo mejor de tantas pruebas es cogerlo a tiempo para poder actuar. ¡Ánimo, Ariadna!