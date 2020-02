Macarena le ha sorprendido al más puro estilo 'Love actually'.

Rafa Mora y Macarena se darán el 'sí, quiero'.

El día de San Valentín no podría haber sido más redondo para Rafa Mora. El colaborador de 'Sálvame' ha recibido un sorpresón en pleno directo: María Patiño le ha vendado los ojos, atado las manos y tapado la boca mientras una misteriosa mujer entraba en los pasillos de telecinco. A la hora de quitarle las vendas... ¡Era Macarena! "Vas a vivir una situación que no vas a olvidar jamás", le advertía la presentadora, y así ha sido. La novia de Rafa ha protagonizado la mítica escena de 'Love actually' y mientras sacaba cartelitos románticos con una preciosa declaración de amor con su canción favorita de fondo, Rafa no podía contener las lágrimas.

telecinco

"Sé que a veces has desconfiado de mi", le decía Macarena, "pero llevamos juntos casi 5 años... eres el hombre de mi vida y por eso te quiero pedir...", y BOOM: "¿te quieres casar conmigo?", decía el último cartel de Macarena. Él, sin dudarlo un segundo, se ha abalanzado sobre su chica y le ha dado un enorme "Sí".

telecinco

"Agradezco muchísimo este detalle, siempre has soñado con que sea el hombre el que da el paso", le decía Rafa antes de hincar rodilla cumpliendo con su deseo, "me gustaría pasar toda la vida contigo. ¿Quieres ser mi futura esposa?". ¡Y por supuesto! Eso sí, Macarena le ha dejado claro que iba sin anillo porque aún espera que sea Rafa quien se lo pida en algún lugar bonito. Así que nos vamos de bodorrio, pero todavía no... Vamos, Rafa, da el paso. ¡Enhorabuena chicos!