Gonzalo Montoya está muy dolido por su ruptura con Susana Molina.

La semana que viene se reencontrarán en el debate final.

Tras el último reencuentro 6 meses después de acabar la experiencia en la República Dominicana, Susana Molina hablaba claramente de su ruptura con Gonzalo Montoya. No obstante, el sevillano optó por no participar en aquel programa porque aún estaba muy dolido.

Telecinco

"Estoy muy hundido. Esta semana he visto cómo me deja el amor de mi vida dos veces. No estamos para tirar cohetes pero de todo se sale. No he querido verla desde que tomó la decisión, ha habido mucha ayuda psicológica y ahora el camino de naipes esta otra vez por el suelo…", dijo el sevillano.

Telecinco

"Entregaría mi vida entera por volver con ella, el dinero, la fama, lo doy...", aclaró, muy dolido por perder a su chica. "Veo que es imposible que se canse de mí porque soy más bueno que el carajo. Tengo un piquito de oro del que me avergüenzo muchas veces pero es que eso era una casa de locos", afirmó. "Cuando salimos de la isla estuve cuatro días intentando que entrase en razón. Mi padre fue el que me aviso que estaba cogiendo las maletas. No se despidió. Pero hizo bien porque sino no hubiese sido capaz", concluyó el ex de Molina.