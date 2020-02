Rubén se reencontró de nuevo con Fani.

Fani, muy arrepentida de su comportamiento con Rubén en 'LIDLT'

Y es que, a pesar de que parecía que los tortolitos iban a salir juntos del programa para empezar una relación fuera del programa, nada más lejos de la realidad. La semana pasada pudimos ver a Rubén irse solo de la hoguera final tras confesar que no se fiaba de Fani por lo que le había hecho a Christofer.

Telecinco

"El motivo real es porque me fui fue tu frialdad hacia la otra persona. Dijiste que te daba igual Christofer. Cuando una persona dice eso, ¿que puedo esperar? Cuando dejas a una persona con la que has estado siete años por otro…", explicó Rubén, ante la cara de asombro de Fani. "No llegamos a más dentro de la villa porque yo no quise. Sé que no hubiera sido bueno para ninguno de los dos", añadió el ex futbolista.

"Lo que has hecho es jugar conmigo todo el rato. Te venía bien estar conmigo dentro del concurso y luego no te interesó para nada", le reprochó Estefanía por dejarle plantada en la hoguera de confrontación. "Eso es mentira y tú lo sabes. Simplemente yo no tampoco quería empezar una relación contigo fuera", se defendió el actual tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.