El italiano ha dejado sin palabras a su chica al sorprenderla con un perrete que se une a la familia.

Sus seguidores se han enternecido al conocer a Canela.

"Sé que vas a ser la mejor madre del mundo", con estas tiernas palabras sorprendía Fabio a su chica por San Valentín, y es que la familia Colloricchio Mangriñán... ¡Crece! No, por el momento no están embarazados, no cantéis victoria, solo han ampliado la familia con una tierna perrita a la que han bautizado como Canela. "Se agranda la familia, bienvenida canela ❤️ te vamos a amar mucho. Feliz san Valentín @violeta_mangrinyan, te amo", ha comentado Fabio con un tierno vídeo en el que sorprende a su chica con la perrita en sus brazos. Ella, gritando y preguntándose si la perrita "¿es para nosotros?", no podía parar de abrazar a su chico, y a Canela, claro. "😭 Adiós calcetines por el momento 😭 TE AMO. 😍🦁 OS AMO", comenta Violeta.

Es una perrita pomerania de lo más bonita y la pareja está encantada de tenerla en la familia, tanto que Violeta ya ha compartido varias imágenes de Canela en su perfil de Instagram, ¡está enamoradísima de su pequeña!

Y sus seguidores también, porque no es para menos. Canela es preciosa y tiene a medio internet tan derretido como a la propia Violeta. "La amo", "muero de amor", "qué bonitos por favor"... le comentan, y un detalle que no ha pasado desapercibido es que Fabio ¡hace piel con piel con Canela! Una técnica que está muy de moda entre las mamis y los papis y que Fabio ha querido probar con su pequeña, a la que seguro tendrán de lo más mimada. ¡Estamos deseando ver sus aventuras familiares!