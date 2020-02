Rubén (LIDLT), nuevo tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'

El concursante, futbolista de profesión, acaba de fichar por el Fuenlabrada.



Rubén Sánchez ha sido uno de los grandes protagonistas de 'La isla de las tentaciones'.

Ha sido el 'tentador máximo, ¿valeee?' (porque aquí nos 'ylenizamos' todos), y ha hecho tan bien su trabajo que le han llovido algunos más. Porque sí, para muchos lo de Rubén Sánchez no ha sido más que un trabajo, y él tampoco lo niega, su función en la isla era tentar, y así lo hizo, otra cosa es que no a todos les haya sentado bien... Chapó, desde luego. Su "relación" con Fani terminó en la hoguera final pero parece que a ambos les ha salido rentable su 'affaite', porque ella se va directa a 'Supervivientes 2020' y él acaba de recibir la noticia de que la cadena quiere seguir contando con él. ¿Cómo? Convirtiéndole en el nuevo tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Era la propia Nagore Robles, presentadora sustituta de Toñi mientras está de baja por maternidad, quien acudía al plató de 'El debate de las tentaciones' con un sobre rojo en la mano. Dentro estaba la famosa pregunta: "¿Quieres ser el nuevo tronista de 'MyHyv'?", y el sobre fue directo a Rubén. Él, sin dudarlo un segundo, aceptó la propuesta. Así que a partir de ahora, cambio de roles, y a conquistar al conquistador.

Telecinco

Eso sí, la noticia no ha gustado a todos... La propia Fani soltó alguna carcajada al enterarse y hay quien le dijo que tenía mucho que agradecer a la novia de Christofer por estar donde está.

También hay quien no se fía un pelo, como es el caso de Sandra Barneda, que no dudó en decirle que si fuera pretendienta, no confiaría en él, ya que lo ve "frío y calculador". Veremos cómo avanza ese trono...