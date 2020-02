Las bonitas palabras de María Lapiedra tras 10 años con Gustavo

View this post on Instagram

10 años desde que tuve la suerte de conocerte sin imaginarme que serías el amor de mi vida. 10 años de momentos muy duros pero también muy buenos. 10 años en los que cada día me enamoro más de ti. 10 años después, estamos a punto de conocer a Mia; sin duda, el mejor regalo que me has hecho🥰 Nadie me ha querido nunca como lo haces tú porque solo tú me conoces de verdad, solo tú me entiendes. Espero que sigas cuidándome, mimándome, queriéndome y respetándome como lo haces 10 y 100 años más. Nunca me canso de estar a tu lado. Te amo, @gusgonzalves 💕